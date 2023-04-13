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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu söz verdi: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğinin sözünü verdi.

Görsel: Twitter

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün Atatürk Spor Salonu’nda 4. Yıl Projeleri Tanıtım Töreni düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görevdeki 4. yılda yaşama geçirdikleri projeleri tanıttığı törene, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.


ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu, törendeki konuşmada “Önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek olanlar sizlersiniz. İlk kez sandığa gidip, ilk oyunu kullanacak olan 5,5 milyon genç, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kaderini belirleyecek. Size güvenimiz sonsuzdur” dedi.

Türkiye’yi kendi bölgesinin en güçlü ülkesi haline getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlunu, konuşmasına şöyle devam etti: “Akdeniz’i göreceksiniz gençler, Akdeniz’i. Akdeniz havzasını göreceksiniz. Gerçekten de ülkemize baharı getireceğiz. Güzellikleri, barışı, huzuru, bereketi getireceğiz. En önemlisi, zenginliği getireceğiz. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü veriyoruz.”

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