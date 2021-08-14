Kılıçdaroğlu sel bölgesi Ayancık’ta: 200 yıllık köprüler yıkılmadı, yenilerin hepsi yıkıldı

Sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesinde inceleme yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “150-200 yıllık köprülerden hiçbiri sel dolayısıyla yıkılmadı ama yeni yapılan köprülerin hepsi yıkıldı. Karadeniz’den yaşlı birini dinleyin o size yapılması gerekenleri anlatacaktır” dedi.

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Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük’te hafta başında başlayan sağanak yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Bartın’ın Ulus, Sinop’un Ayancık, Kastamonu’nun Azdavay ve Bozkurt ilçeleri selden en çok etkilenen bölgeler oldu. AFAD, ölü sayısını 51 olarak bildirirken, bölgede incelemede bulunan CHP’li yöneticilerden ise farklı açıklamalar geliyor.

‘Çalışanlara ödeme yapılmalı’

Sel felaketi nedeniyle çalışamaz duruma gelen iş yerlerindeki çalışanların da unutulmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Burada çalışan en az 150-200 işçi var. Onlara da bir bedelin ödenmesi lazım. Bu vesileyle hükümete çağrıda bulunuyorum. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde, iş yerleri açılıncaya kadar ve çalışıncaya kadar, o iş yerlerinde çalışan işçilere en azından asgari ücret düzeyince ücret ödenmesi gerekiyor. Bu çağrıyı biz yapıyoruz. Karşılarlarsa son derece mutlu oluruz.”

‘Yüz yıl önce yapılan köprüler doğayı bilen insanlar tarafından yapılmıştır’

İklim değişikliğinin getireceği felaketleri bilim insanlarının bildiği gibi ülkeyi yönetenlerin de bilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkeyi yönetenler eğer iklim değişikliği raporlarını dahi okumamışlarsa sağlıklı, tutarlı karar alamazlar. İklim değişikliklerinin getirebilecekleri değişiklikleri, dikkate alarak önlem almaları lazım. Eğer önlem alırlarsa bu tür olaylar meydana geldiğinde de sorun kendiliğinden çözülür. Karadeniz’i bilenler çok iyi bilirler. Karadeniz’in bütün nehirlerinde kemer şeklinde köprüler vardır. Bu köprüler neresinden bakılırsa 100 yıllıktır, 150 yıllıktır, 200 yıllıktır. Bu köprülerden hiçbirisi sel dolayısıyla yıkılmadı. Ama yeni yapılan köprüler şurada da görüyorsunuz hepsi, yıkıldı. Yüz yıl önce yapılan köprüler doğayı bilen insanlar tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır. Yeni yapılan köprüler ise doğayı bilmeyen, geleceği bilmeyen öngöremeyen kişiler tarafından tasarlanmıştır. Eğer Karadeniz’i iyi tanımak istiyorsanız, Karadeniz’den yaşlı birisini dinleyin. O size bütün gerçekleri, alınması gereken önemleri anlatacaktır. Kriz ortaya çıktıktan, insanlar hayatını kaybettikten sonra önlem almanın bir yararı yoktur. Önlem başlangıçta alınacaktır ki insanlar hayatlarını kaybetmesinler.”

Kılıçdaroğlu, ilçedeki incelemeleri sırasında, bir askerin yanına gelerek, eşini ve 2 yaşındaki çocuğunu kaybettiğini söylediğini, çocuğunun vefat ettiğini bildiğini ancak eşi hakkında şu ana kadar herhangi bir bilgi alamadığını kendisine anlattığını da sözlerine ekledi.