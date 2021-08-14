CHP’li Altay: Bana verilen bilgiler 300’ün üzerinde kayıp başvurusu olduğu şeklinde

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, selde kaybolanların ve ölü sayısının şeffaf şekilde açıklaması gerektiğini belirterek ”Bozkurt’ta vatandaşları dinlediğimizde kayıp sayısının 1000’in üzerinde olduğu algısı çıkıyor. Bana orada verilen bilgiler 300’ün üzerinde kayıp başvurusunun olduğu şeklinde” dedi.

Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük’te hafta başında başlayan sağanak yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Bartın’ın Ulus, Sinop’un Ayancık, Kastamonu’nun Azdavay ve Bozkurt ilçeleri selden en çok etkilenen bölgeler oldu. AFAD, ölü sayısını 51 olarak bildirirken, bölgede incelemede bulunan CHP’li yöneticilerden ise farklı açıklamalar geliyor.

‘İlçe kaymakamlarıyla görüşemiyoruz’

ANKA’nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP’li milletvekilleriyle bölgede inceleme yaptıklarını anımsatan Altay, bölgedeki resmi yöneticilerin kendilerine bilgi vermediklerini söyledi: “Yörenin çocuğu olmamla birlikte CHP Grup Başkanvekili olarak, Ali Öztunç Genel Başkan Yardımcısı olarak ilçe kaymakamlarıyla görüşemiyoruz, selamlaşamıyoruz. İlçe kaymakamlarımız, belediye başkanlarına selam vermekten, telefon açıp iletişim kurmaktan korkar hale gelmiş. Bugün Ayancık’ta belediyemizin kurmak istediği çadırlar, gelen yardımları toplayıp dağıtmak amacıyla kurulmak istenen çadırların kurulmasına Ayancık’ta devlet izin vermiyor. Bu da başka bir kepazelik, ayıp.”

‘Şeffaf olunmalı’

Sel felaketinde yaşanan can kayıplarına ilişkin ise Altay, şunları kaydetti: “Ne kadar kayıp, ölümüz, cenazemiz var, bilmiyoruz. Devletin bu konuda şeffaf olması lazım. Bozkurt’ta vatandaşları dinlediğimizde kayıp sayısının 1000’in üzerinde olduğu algısı çıkıyor. Bana orada verilen bilgiler 300’ün üzerinde kayıp başvurusunun olduğu şeklinde. İçişleri Bakanı’na dedim ki, ‘bu bir terör saldırısı olsa bu konularda rakamlarla ilgili toplumsal infial yaratmamak için belki temkinli olunabilir ama bu bir doğal afet. Kaç kaybımız, kaç cenazemiz var bunu bilmek istiyoruz. Devletin verdiği rakamlarla bizim orada gözlemlediğimiz rakamlar çok farklı. Devletin rakamları çok düşük. Bu işin doğrusu şudur; devlet çıkacak, şu kadar kaybımız, şu kadar ölümüz, cenazemiz var diyecek. Nokta”.