Kılıçdaroğlu: Seçim mayısta olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin mayısta olabileceğini söyledi.

Genel seçime sekiz ay var. Erken seçim iddialarına karşın iktidar, seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor. Çünkü yeni seçim yasasının uygulanabilmesi için üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor.

Diğer yandan muhalefet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağını da tartışmaya açtı. Bunun aşılması için seçimlerin erkene alınması gerekiyor. Daha önce siyasi kulislerde bir süreden beri genel seçimlerin bir ay öne alınmasına ilişkin önerilerin konuşulduğu iddia edilmişti. Hatta Hürriyet’ten Nuray Babacan bu tarihin 14 Mayıs 2023 olabileceğini yazmıştı.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu ‘Yeni Bir Sabah’ programına katılan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Altılı lider bundan sonra 15 ila 20 günde bir toplanacak.

* İktidara gelince gün gün ne yapacağımız belli.

* (Küçükkaya: “Akşener bana gülerek ‘İnanın CHP’yi yönetmek aslında Türkiye’yi yönetmekten daha zor bir bakıma’ dedi”) Doğrudur. Tabi düşünce özgürlüğü var. Düşünce özgürlüğü her insanın her istediğini söylediği anlamına gelmiyor. Elbette düşüncelere saygılıyız. Geçmişte ‘CHP’de her kafadan bir ses çıkıyor’ denirdi. Bu artık bitti.

* Devlette ciddi bir çürüme var; iradesi ipotek altına alınmış bir TBMM var.

* (ENAG’ın yıllık enflasyonu yüzde 186 olarak hesaplaması) ENAG’ın dediği doğru. Vatandaş da görüyor bunu zaten. Pazara gittiği zaman görüyor. Doğalgaza, elektriğe, akaryakıta zam yapıyorlar. Gübreye yapılan zam yüzde 100’leri aştı. Bu iktidar alt gelir gruplarından alıp, üst gelir gruplarına aktarıyor.

* Erdoğan çıkıp pazarda alışveriş yapamaz. Hadi sen yapamıyorsun, birilerini gönder onlar yapsın. Yapamazlar.

* Süt üreticilerini mahvettiler ya. Süt üreticisi iflas etti. Sütsüz bir toplum olur mu Allah aşkına?

* (Erdoğan’ın CHP’ye ‘milli güvenlik sorunu’ demesi) Aslında kendisini tarif etmiş. Şu anda Türkiye’yi yönetemiyor. Ne söylediğini bilmiyor. Prompter’ı kaldırın iki soru sorun cevap veremez. Devlet kağıt üzerinden yönetilmez; akıl, bilgi, birikimle yönetilir. Akıl, bilgi ve birikim sahibi biri rüşvet alan adamı büyükelçi tayin etmez. Rüşvet alan adamdan büyükelçi olur mu ya? Arabasında Türk bayrağı taşıyor.

* Şimdi soruyum: Milli güvenlik sorunu o mudur ben miyim?

* Dünyada ordusu olup da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye. Bir hafta içerisinde askeri hastaneleri açacağız.

* (Erdoğan’ın Yunanistan için ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözü) Sen onu benim külahıma anlat. İlan edilerek bu işler yapılmaz. Yapılamaz zaten.

