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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, saldırı nedeniyle Yerlikaya’yı aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik bombalı saldırıdan sonra bakan Ali Yerlikaya’yla görüştü.

Fotoğraf: AA

Yerlikaya, saat 09:30 sıralarında Kızılay’daki bina önünde bombalı saldırı düzenlendiğini, iki saldırganın öldüğünü, iki polisin de hafif yaralandığını duyurmuştu.


Kılıçdaroğlu, saldırı nedeniyle, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı telefonla aradı. Terör saldırısı ve yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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