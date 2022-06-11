Kılıçdaroğlu: Halkımızla helalleşeceğiz ama ‘beşli çete’yle hesaplaşacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Halkımızla helalleşeceğiz ama ‘beşli çete’lerle hesaplaşacağız. Yolsuzluk yapan, kul hakkı yiyene, ‘Gel seninle helalleşeceğiz’ demeyeceğiz” dedi.

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Muhalefet, AKP iktidarında büyüyen Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu’nu kapsayan şirketler grubunu ‘beşli çete’ diye adlandırıyor. Bu şirketler dünyada en fazla devlet ihalesi alan 10 şirket arasına da girdi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay “Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı Recep Tayyip Erdoğan’dır” demişti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan 32 projenin açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ çağrısını halka yaptığını belirtip, ‘beşli çete’yle hesaplaşacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının önüne engeller çıkarıldığını, onlara “Engel çıkaracaklar ama sakın ola ki şikayet etmeyin. Göreviniz engelleri aşmak ve halka hizmet etmektir” söyleminde bulunduğunu belirtti.

CHP lideri, şunları söyledi: “Onlar bütün engelleri aştılar ve halka hizmet etmeye devam ediyorlar. Bu nedenle belediye başkanlarımız, bütün başarılarını yönettiğimiz bütün belediyelerde hayata geçiriyorlar. Şimdi sıra Türkiye’ye geldi. Türkiye’yi yöneteceğiz. Millet İttifakı Türkiye’yi yönetecek. Beraber demokrasi içinde yöneteceğiz. Herkesi kucaklayarak yöneteceğiz. Halka halktan topladığımız vergilerin, yani her kuruşun hesabını vereceğiz. Halkımızla helalleşeceğiz ama ‘beşli çete’lerle hesaplaşacağız. Yolsuzluk yapan, kul hakkı yiyene, ‘Gel seninle helalleşeceğiz’ demeyeceğiz. Onun hesabını soracağız. O nedenle biz halkımızı seviyoruz.”