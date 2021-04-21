Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sizden çalınan her şeyi alıp iade edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Size bir sözüm var, açık yüreklilikle ifade edeyim” diyerek gençlere seslendi: “Sizden çalınan ne varsa tamamını alıp size iade edeceğim, telafi edeceğim. Bu benim görevimdir.”

Fotoğraf: AA

Twitter üzerinden bir video mesaj paylaşan CHP lideri, “Gençler; sizden istirhamım, ölüm edebiyatı yapana kulaklarınızı kapatın” yazdı.

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Kıllıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Sevgili gençler, bugün Erdoğan gene konuştu. Ölümlerden, ölüm korkusundan, cesetlerden söz etti. Nedir Allah aşkına bunlar? Hepimiz faniyiz. Bunu çok iyi biliyoruz ama gençlerin umuda ihtiyacı var.

Gençlerin umudu bir bahar güneşi gibi taptaze olmalı, güçlü olmalı. Gençler sizden bir isteğim var. Ölüm edebiyatı yapanlara kulaklarınızı tıkayınız. Benim görevim sizin umudunuzu büyütmekti. Benim görevim sizin umudunuzu bir bahar güneşi gibi taptaze tutmaktır. Hiç endişe etmeyin.”

Cumurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugünkü konuşmasında şunları söylemişti: “Siz, zaten ‘ölüm’ dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Menderes’in akıbetinden hoşnut mu oluyorsunuz, memnun mu oluyorsunuz? Çünkü o akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Şimdi bize de aynı akıbeti mi hatırlatıyorsunuz? Boşuna uğraşmayın, evelallah biz bunların hepsine hazırız. 15 Temmuz’da bunu gördük ve 15 Temmuz’u hazırlayanlara bu ülkeyi mezar ettik, mezar.”