Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a açtığı ‘beş kuruşluk’ davayı kazandı

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı açtığı ‘beş kuruşluk’ davayı kazandı.

Fotoğraflar: AA

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik kullandığı “sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz…” ifadeleri için açılan hakaret davasında, mahkeme Kılıçdaroğlu’nu haklı buldu.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, davayı kazandıklarını X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

“Erdoğan’ın 23.11.2022 tarihinde ifade ettiği ‘sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz…’ hakaretleri nedeniyle, 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun; ‘kişinin ederine göre dava açılmalı, benim için değeri 5 kuruş, o nedenle 5 kuruşluk dava aç’ talimatı gereğince açtığımız davayı az önce kazandık… İstediğimizi elde ettik! Ne var ki 5 kuruşluk davanın ağırlığını azaltmak için açılan 500.000 lira istemli karşı davada da mahkeme aleyhe 35.000 lira tazminata hükmetti! Bu kısmı istinaf edip karşı davayı da nihayetinde kazanacağız.. Mücadeleye devam…”