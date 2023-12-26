Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a açtığı ‘beş kuruşluk’ davayı kazandı

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı açtığı ‘beş kuruşluk’ davayı kazandı.
Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik kullandığı “sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz…” ifadeleri için açılan hakaret davasında, mahkeme Kılıçdaroğlu’nu haklı buldu.
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, davayı kazandıklarını X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
“Erdoğan’ın 23.11.2022 tarihinde ifade ettiği ‘sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz…’ hakaretleri nedeniyle, 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun; ‘kişinin ederine göre dava açılmalı, benim için değeri 5 kuruş, o nedenle 5 kuruşluk dava aç’ talimatı gereğince açtığımız davayı az önce kazandık… İstediğimizi elde ettik! Ne var ki 5 kuruşluk davanın ağırlığını azaltmak için açılan 500.000 lira istemli karşı davada da mahkeme aleyhe 35.000 lira tazminata hükmetti! Bu kısmı istinaf edip karşı davayı da nihayetinde kazanacağız.. Mücadeleye devam…”