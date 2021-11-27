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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ‘derin yoksulluk’tan dem vurdu: Halkı bilerek fakirleştiriyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm ön yargıların bir kenara bırakılarak kendisinin dinlenmesini istediğini belirterek “Yoksuluz ve bizi daha da yoksullaştırmak istiyorlar…” dedi.

Twitter hesabından video paylaşan CHP lideri, kendisinin kulakla değil kalple dinlenmesi gerektiğini, yoksulluğu konuşacaklarını dile getirdi.


Kılıçdaroğlu, 6 dakika 22 saniyelik videosunda, “İktidar olmak bana yetmiyor, hayatımın bu aşamasında ardımda bırakacağım mirası düşünüyorum geceleri. Bu fukaralığı, bu kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam, ne yapayım ben iktidarı?” diye sordu.

CHP lideri, Türkiye tarihinde ilk defa bir hükümetin halkı bile isteye fakirleştirdiğini savunarak, “Fakirliği satmak isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.

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