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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu astsubaylara söz verdi: Size de bahar gelecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, astsubaylara verilen ama tutulmayan tazminat sözünü yerine getireceğini vurguladı.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu her gün yeni sözler ve vaatler vermeye devam ediyor. Önceki gün emeklilere söz veren Kılıçdaroğlu, şimdi de astsubayların tazminatını vereceğini söyledi:


“Yıllardır Astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal küçük büyük demeden, her şeyi takip eder, çözümü bilir. Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek.”

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