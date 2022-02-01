Kılıçdaroğlu: Akkuyu devreye girince sanayici üç katı pahalı elektrik kullanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali kurulduğunda sanayicinin elektriği daha pahalı kullanacağını söyledi.

Mersin’de Rusya ile Türkiye’nin ortaklığıyla inşaatı süren 4 bin 800 megawattlık (MW) santral, Türkiye’nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

Dünya gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, enerjide Türkiye’nin önündeki en ciddi tehlikenin, pahalı Akkuyu elektriği olduğunu söyledi.

CHP lideri, Akkuyu’da üretilecek elektriğin kilovat saatinin KDV hariç alım garantili 12,35 dolar olduğunu anımsatarak, “Normalde dünya ortalaması bunun üçte birine yakın. Akkuyu Nükleer Santrali devreye girdiği zaman sanayici üç katı pahalı elektrik kullanacak” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği organize sanayi bölgelerinde durumu anlattığını ancak çok sayıda kişinin bu durumdan haberi olmadığını belirterek şunları söyledi: “Üstelik teknoloji de almıyorsunuz. Meclis’te tartışılırken çok söyledik, hiç değilse teknolojisini alalım dedik. Pahalı olacaksa niye biz Akkuyu Nükleer Enerji Santralini kurduk. Dışardan daha ucuz elektrik alabiliriz aslında. Bu uluslararası bir anlaşma, diplomasinin konusu. Biz geldiğimiz zaman bunu anlaşmanın maliyetini, bir şekilde çözmek zorundayız. Tarım ürünü ihracatıyla mı, yoksa başka bir şekilde mi onu konuşmak lazım. Yoksa bu maliyetle bizim sanayicimizin uluslararası piyasalarda rekabet etme şansı olmaz. O yüzden bir an önce çevre dostu enerjiyi kendi ülkemizde üretmemiz lazım. Güneş, rüzgar…”

CHP lideri, “Nükleer enerjiyi 15 yıl pahalı 65 yıl ucuz diye düşünmek lazım” minvalindeki açıklamaların hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: “Ama bu ekonomi bilmemektir. Hangi gerekçeyle bu garanti verildi bilmiyoruz. Anlaşmalar yapılırken, devlet yönetiminde siz Dışişleri Bakanlığı’nı devre dışı bırakırsanız ve onların yapması gerekeni dar bir kadroyla kendiniz yapmaya kalkarsanız, olmaz. O kadar ciddi bir çürüme var ki. Devletin liyakatli büyükelçileri monşer diye aşağılandı.”

‘Kamulaştıracağız’

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin döviz bazlı güvence verdiği yol ve köprü gibi yapıların bulunduğunu belirterek iktidara gelmeleri halinde yapacaklarını anlattı: “Derhal ekip kurup, gerçek maliyetlerini çıkartacağız. Çağırırsınız yapanları, ‘Gel kardeşim bu Türkiye’nin soygun düzenidir, ben sana maliyet + makul de bir kar veriyorum. Bunu kamulaştırıyorum’ dersiniz. Böylece çok büyük bir tasarruf sağlamış olursunuz. Bunların yatırım ve sözleşme değeri toplamı 160 milyar dolar. Uluslararası tahkimi de inceledik. Böyle soygun niteliği taşıyan konular, tahkimden dönmüş.”

MOBESE Meclis’e taşınıyor

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yemek yediği restoranın sokağındaki MOBESE görüntüsünün servis edilmesini Meclis’e taşıyacaklarını açıkladı: “Mobeselerin konulma gerekçesi nedir? Toplumun güvenliğini sağlamak. Birilerinin özel hayatını izlemek için değil. Anayasa’da kişisel haklar var, bunları ihlal ediyorsunuz. Biz sadece telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da…”