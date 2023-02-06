Kılıçdaroğlu AFAD merkezindeydi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebine dönüş yapılmadığını açıklamasının ardından AFAD genel merkezine davet edildi.

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Kılıçdaroğlu, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan randevu talep ettiğini ancak henüz dönüş yapılmadığını söylemişti.

CHP lideri durumu olağan karşılayıp “Bunlar bugün için hiç önemli değil” demişti.

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından AFAD’ın genel merkezine davet edildi.

AFAD ziyaretinde Kılıçdaroğlu’na, yardımcıları Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve Seyit Torun eşlik etti.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile görüştü.

Sezer makamında Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu, açıklama yapmadan kurumdan ayrıldı.