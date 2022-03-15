Kiev’in ulaşım aplikasyonu hayat kurtaran uygulamaya dönüştü: Sığınağa yönlendiriyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in ulaşım aplikasyonu Rusya ülkeyi işgal edince ‘hayat kurtaran’ bir uygulamaya dönüştü.

Fotoğraf: Reuters

‘Kiev dijital’ adlı uygulama toplu ulaşımda kullanmak üzere bilet almak, park parası ödemek, sefer saatlerine bakmak için kullanılıyordu. Ancak işgalin başladığı 24 Şubat’tan beri hava saldırılarına karşı uyaran, halkı en yakındaki sığınağa veya yakıt almak isteyenleri yakıt bulunan istasyona yönlendiren bir uygulamaya dönüştü.

Kiev belediye başkanının yardımcısı ve dijital dönüşüm ofisinin üst düzey ismi Petro Oleniç’in yardımıyla 24 saatte ‘dönüşen’ uygulama şimdiye kadar binlerce uyarı yaptı, sığınakların bulunduğu alanların haritasını, yol tarifini paylaştı, orduya nasıl yardım edilebileceğine dair bilgiler aktardı.

Dijital dönüşüm ofisinin sözcüsü 1,5 milyon kullanıcı sayısına ulaşan uygulamanın yeni hali için şu ifadeleri kullandı: “Kiev dijital kentte uyarı ve alarm için hayati anlam taşıyan bir araç haline geldi. Sığınaklarla ilgili bilgileri paylaşmanın yanısıra açık eczanelerin, marketlerin, bedava su ve ekmek dağıtılan noktaların, yardım merkezlerinin bulunduğu yerleri bildiriyor.”

Kentte, işgal öncesinde günde 1 milyon kişiyi taşıyan Kiev metrosunun istasyonları bugün sığınak olarak kullanılıyor. Seferler 90 dakikada bir yapılıyor.