Kıbrıs'ta başörtüsü ayaklanması: Geçit yok

CENK MUTLUYAKALI

Kıbrıs’ta okullarda ‘başörtüsü serbestliği’ on binleri sokağa döktü.

Öğretmenlerin öncülüğünde çok sayıda sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi parti ‘Geçit Yok‘ sloganıyla eylem yaptı.

Lefkoşa… Fotoğraflar: Burçin Aybars

Başkent Lefkoşa son yılların en geniş katılımlı eylemine sahne olurken, bakanlar kurulu, eylem sırasında yeni kıyafet tüzüğünün kabul edildiğini açıkladı.

Tüzüğe göre orta öğretim kurumlarında kıyafet disiplin kuralları değiştirilerek liselerde başörtüsü serbest bırakıldı.

Başörtülü bir öğrencinin bi ortaokula alınmamasıyla başlayan tartışma, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirdi, hükümet krizine yol açtı. KKTC Eğitim Bakanlığı’nın yeni tüzüğü gerilimi daha da artırdı.

Tatar’ın eşi de karşı çıktı

Yeni tüzüğe karşı çıkanlar arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da var.

Sibel Tatar’ın “Başörtüsüne karşı değilim, saygı duyuyorum. Fakat 18 yaşına henüz gelmemiş, reşit olmamış kız çocuklarının, çoklukla ailelerinin isteği üzerine başını örtüp, ulu önder Atatürk’ün resminin asılı olduğu sınıflarda okumasına da karşıyım” paylaşımı ses getirdi.

‘Başörtüsü Tüzüğü’ olarak adlandırılan yeni düzenlemeye karşı önceki akşam gerçekleştirilen mitingde, Kıbrıslı Türk önderler Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın çocukları Mehmet Küçük ve Serdar Denktaş’ın da yer alması dikkat çekti.

Mitinge Serdar Denktaş da katılarak destek verdi. Fotoğraflar: Cenk Mutluyakalı

Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman da eyleme destek verdi. Erhürman, “Baskıyla, dayatmayla, halk için değil halka rağmen, tepeden inme bir yaklaşımla ortaya konan, çocuğun yüksek yararını gözetmeyen bu tavrı asla kabul etmiyoruz” dedi.



Başbakan Üstel’e göre inanç özgürlüğü güvenceye alındı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise ‘liselerde öğrenim gören öğrencilerin inançlarına uygun giyinmelerine imkân tanıyan yeni düzenlemenin, bireysel hak ve özgürlükleri esas aldığını’ öne sürdü. Üstel, düzenlemenin evrensel insan hakları ilkeleri doğrultusunda inanç özgürlüğünü güvenceye aldığını savundub.

‘Başörtüsü Tüzüğü‘, liderliğini Üstel’in yürüttüğü iktidardaki Ulusal Birlik Partisi’ni de karıştırdı. Tüzüğe karşı çıkan milletvekilleri, bu hafta toplantılara katılmadığı için KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde hiçbir oturum yapılamadı.

Bu noktaya nasıl gelindi?

KKTC’de yıllardır yürürlükte olan kıyafet tüzüğü, okullarda, üniforma düzenlemesiyle ilgili yetkiyi okul yönetimlerine veriyordu.

Orta eğitim düzeyinde başörtüsü serbestliği yalnızca ülkedeki tek ilahiyat okulu Hala Sultan Koleji’nde yer aldı.

Üniversitelerde ise hiçbir dönem böyle bir sorun yaşanmadı, Türkiye’de yasak olduğu dönemde bile üniversite öğrencileri başörtüsü ile eğitimine devam edebildi.

İrsen Küçük Ortaokulu…

Kriz, geçen ay Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu ve İskele ilçesindeki bir liseye iki öğrencinin başörtüsüyle gitmesi üzerine baş gösterdi. Öğretmenler, ‘tüzüğe aykırılık’ gerekçesiyle eyleme gitti. Bunun üzerine bakanlık ‘tüzük değişikliği‘ kararı aldı.

Yeni tüzükle, ortaokul ve liselerde, öğrencilerin dini inançlarına göre kıyafet seçimi yapabileceği düzenlendi.

Öğretmen sendikaları ve muhalefet ise 18 yaşından küçük çocukların, kimlik gelişimi tamamlanmadan, dini sembollerle etiketlenmesinin doğru olmadığını savundu; yaşananların, ‘siyasal İslam‘ dayatması bir proje olduğunu gündeme getirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Kıbrıs’taki tartışmaya dahil oldu, “Bu yaklaşım laiklik değildir, laikliğin çirkin bir istismarıdır. Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir” dedi.

KKTC hükümeti, tepkiler üzerine önce tüzüğü geri çekti. Daha sonra yeniden bir tüzük hazırladı. Bu süreçte Türkiye’nin Lefkoşa büyükelçiliği önünde eylemler yapıldı.

Yeni tüzük yayınlansa da sorun bitmedi

Liselerde inanç gereği başörtüsü takılmasını öngören tüzük değişikliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girse de sorun bitmedi.

Bugün, İskele Bekirpaşa Lisesi’nde bir öğrencinin başörtüsüyle sınıfa girmesi sonrası öğretmenler derslere katılmayarak eylem başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okullara ve öğretmen sendikalarına gönderilen genelgede, lise öğrencilerinin inançlarına göre giyinmelerine izin verileceği vurgulandı.

Yeni tüzükte liseler için şu ibare yer aldı:

“Öğrenciler, okul yönetimi tarafından belirlenen okul üniforması ile birlikte inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymekte serbesttir. Ancak iş bu kıyafet okul üniformasını kapatamaz.”