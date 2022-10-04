Keşan’da, nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması

Edirne’nin Keşan ilçesinde belediye, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü kapsayan hafta boyunca nikah yapan çiftlere ve yakınlarına kedi ve köpek maması dağıtıyor.

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Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, nikah dairesi personeline nikah için gelen çift ve çiftin yakınlarına nikah şekeri ikramı yerine hayvan haklarına dikkat çekmek maksadıyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü kapsayan hafta boyunca kedi, köpek maması dağıtılması talimatını verdi.

Ece Turan ve Kaan Eker çiftinin nikahını kıyan Helvacıoğlu çifte ve yakınlarına paketlenmiş mama armağan etti. Meryem Aydın ile Mehmet Sağlam’ın nikahını da kıyan Helvacıoğlu nikah salonuna ‘Miniş’ adlı yavru kediyle geldi. Nikahın ardından çifte armağan ettiği kediyi sahiplendirdi.

Yavru kedinin güzel bir sürpriz olduğunu ifade eden Aydın, “Tatlı bir anı olarak kalacak sonuna kadar. Yeni hayatımıza üç kişi başlıyoruz. Yeni evlenen çiftler ve durumu olan insanlar bir cana el uzatabilirse ne mutlu” dedi.

Damat Sağlam da ‘Miniş’in kendileri için hayat arkadaşı olacağını ve törende şeker yerine mama dağıtılmasının farkındalık oluşturacağını söyledi.