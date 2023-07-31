Kerem Alkin: IMF’den beş kritik öneri ve uyarı

IMF, küresel borç girdabının sebep olduğu ve olacağı risk ve tehditlerin etkin yönetimi için, borçların yeniden yapılandırılması ve bilhassa kalkınma ve altyapı yatırımlarına yönelik finansman için daha uzun vadeli ve ucuz kredi için daha hızlı sonuç alacak çalışmaların hızlandırılmasını da önermekte. IMF’in son ve beşinci uyarısı ve politika önerisi ise, küresel sistemde üretim, arz ve tedarik zincirinin önde gelen ülkeler arasında güçlendirilmesi; bilhassa, iklim değişikliğine karşı ekonomik dayanıklılığın arttırılması. Önde gelen ekonomilerde istihdam piyasasının daha esnek olacak şekilde yeniden yapılandırılması, tarım, gıda ve enerji arz güvenliği için üretim modellemesi ve sanayi stratejisinin gözden geçirilmesi; ‘yeşil dönüşüm’ün ve ‘dijital dönüşüm’ün hızlandırılması bir o kadar önemli. IMF’in bu 5 alandaki uyarıları ve politika önerileri hem 2023’ün ikinci yarısı, hem de tüm 2024 gündemimizin ilk sıralarında kalmayı sürdürecek.
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