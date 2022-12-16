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Yaramazlara biraz batar!

Kerem Alkin: Avrupa’nın ‘ucuz enerji’ iş modeli çöktü

Avrupa son 45-50 yılın en zorlu sınamalarından geçiyor. Öyle bir sınama ki, hükümetleri hane halkına mı, yoksa sanayiye mi enerji versin, zorlu seçimlerle karşı karşıya bırakma olasılığı bile gündeme geldi. Bugün için, olumlu bir tablo olarak, kapsamlı bir enerji ve gıda krizi henüz ortalarda yok. Bununla birlikte, bugün Avrupa’nın tüm kanaat önderleri ve düşünce kuruluşları, sektör STK’ları tarafından gündeme getirilen başlıklar ve tartışmalar esasen ciddi bir kriz riskine işaret eden 2023 sonbaharı ve 2024 kışı için öne çıkarılıyor. Bugün için ‘taze’ tutulan kriz algısı, aslında Avrupa genelinde hane halkını ve reel sektörü ciddi bir ‘enerji tasarrufu‘na yönlendirmek adına farkındalık amaçlı kullanılmakta. Çünkü, tasarruf çabalarında başarı olunur ve 2023 yaz başına doğalgaz depolarının yüzde 30 ve üzerinde dolu girilmesi hedefi başarılır ise, 2023 sonbaharı ve 2024 kışını yönetmek daha kolay olacak.

Kerem Alkin’in yazısı


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