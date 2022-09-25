Kenyalı atlet Kipchoge Berlin Maratonu’nda kendi rekorunu kırdı

Maratonda iki kez Olimpiyat şampiyonu olan Kenyalı atlet Eliud Kipchoge (37), Almanya’nın başkenti Berlin’de kendi dünya rekorunu kırdı.

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Kipchoge, yarışı iki saat bir dakika dokuz saniyede tamamlayarak dört yıl önce yine Berlin Maratonu’nda kırdığı rekorunu geliştirdi. Bu kez 30 saniye daha kısa sürede yarışı tamamladı.

Erkeklerde kendi rekorunu kıran Kenyalı atlet, kariyeri boyunca 17 maraton koştu, 15’inde bitiş çizgisini birinci olarak göğüsledi.

Kipchoge, 2019’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da 42 bin 195 kilometrelik mesafeyi iki saatin altında koşan ilk atlet olmuştu. Ancak resmi bir yarışta koşmadığı için ‘rekor’ olarak kayda geçmemişti.

2016 ve 2020’de Olimpiyat şampiyonluğu kazanan uzun mesafe koşucusu Kipchoge, maratonda dünyanın en başarılı ismi olmanın yanı sıra spor tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sporcusu olarak nitelendiriliyor. Geçmişte 5 bin metre yarışlarına katılıyordu.

Maratonun erkekler yarışında ikinciliği, 2.05.58’lik süresiyle Kenya’dan Mark Korir, üçüncülüğü 2.06.28’lik derecesiyle Etiyopyalı Tadu Abate elde etti. Kadınlarda Etiyopyalı Tigist Assefa 2.15.37’lik derecesiyle birinciliğe ulaştı. İkinciliği 2.18.00’la Kenyalı Rosemary Wanjiru elde ederken, üçüncü de 2.18.03’le Etiyopyalı Tigist Abayechew oldu.