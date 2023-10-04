Kenya’da gizemli hastalık: 95 kız öğrenci yürüyemez hale geldi

İYİ Parti Antalya Milletvekili ve hukukçu Uğur Poyraz, Meclis’te yaptığı konuşmada, İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik başlatılan ve kapanan FETÖ soruşturmasını gündeme getirdi. Poyraz, yargıdan bazı isimler vererek ‘yeni yapılanma’ uyarısı yaptı.