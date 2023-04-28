Kent ve kentleşmeyi tartışıyor: ‘Neredeyiz?’ sergisi İstanbul’un ardından Ankara’da

Maçka Sanat Galerisi’nin ‘Neredeyiz?’ başlıklı sergisi, İstanbul’un ardından yarından itibaren Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor.

Fatih Kızılcan

Didem Çapa’nın küratörlüğünde hazırlanan kent ve kentleşme eksenindeki sergi; insan ve kendi yarattığı nesneler dünyası olan kente dair bağları, İstanbul’dan sonra Ankara’da daha geniş bir sanatçı katılımıyla yeniden tartışmaya açarken son 70 yılı kapsayacak şekilde anlamı değişen kent olgusunu odağına alıyor.

Güneş Çınar

Akın Güreş, Ayşen Urfalıoğlu, Esra Carus, Fatih Kızılcan, Fırat Engin, Füreya Koral, Gönül Nuhoğlu, Güneş Çınar, Hakan Gündüz, Halit Demirel, İrfan Önürmen, Murat Germen, Mustafa Duymaz, Nevzat Sayın, Oğuz Kaleli, Ömür Tokgöz, Rabia Seyhan, Rüçhan Şahinoğlu, Serhat Kiraz, Setenay Alpsoy, Seyhun Topuz, Sidar Baki, Yunus Çermik ve Yusuf Murat Şen’in eserlerinden oluşan sergi, 29 Nisan-3 Eylül 2023 tarihleri arasında pazartesi hariç her gün 10:00-18:00 saatleri arasında Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde ziyaret edilebilir.