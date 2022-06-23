Kent merkezindeki evin altında İnkalardan kalma mezar bulundu

Bilim insanları, Peru’nun başkenti Lima’daki bir evin altında İnkalardan kalma bir mezar buldu.

Fotoğraf: Guardian

Arkelologlardan oluşan ekibin başındaki Julio Abanto, 500 yıllık mezarı, kent merkezindeki bir evin altında gün ışığına çıkardıklarını, defnedilen kişilerin yanına konulan seramikler ve nadide süs eşyalarının da bulunduğunu açıkladı.

Abanto, mezarda birden fazla kişinin gömülü olduğunu söylerken evin sahibi Hipolito Tica, çok şaşırdığını belirterek, “Tarif edecek söz bulamıyorum” dedi. Ağırlıklı olarak işçi kesimin yaşadığı ‘San Juan de Lurigancho’ adlı semtte gelecek kuşakların etraflarındaki tarihin değerini bilmelerini istediğini vurguladı.

Tica, binada inşaat başlatmak isteyince gerekli kurumlara başvurdu; inceleme sonucunda kazı yapılmasına karar verildi. Kazı mayısta başladı.

Aynı semtte, İnkaların döneminden ve daha önceki dönemlere ait yüzlerce arkeolojik buluntuya ev sahipliği yapıyor.