Kent halkının tamamının verilerinin kayıtlı olduğu USB belleğini kaybetti

Japonya’nın Amagasaki kentinin yerel yönetimi için çalışan bir kişi, kent halkının tamamının kişisel verilerinin yer aldığı USB belleğini kaybetti.

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Belediye, Covid-19 salgını sırasında dağıtılan destek fonlarını kontrol etmesi için anlaşma yapılan şirketin adı açıklanmayan çalışanının 460 bin kişinin isim, doğum tarihi, hesap numaraları, aldıkları destekleri içeren bellek çubuğunu kaybetmesi nedeniyle özür diledi.

Salı günü, bellek çubuğunu belediyeden alıp verileri bir merkezde başka bir yere aktarmak amacıyla alan kişinin akşam bir yerde içki içtiğini ve eve dönerken çantanın yanında olmadığını fark ederek durumu dün sabah polise bildirdiği belirtildi.

Tüm bilgilerin şifreli olduğu ve şimdiye kadar bir sızıntı olduğuna dair bilgi olmadığı vurgulanan açıklamada, ”Kent halkının güvenini sarstığımız için çok üzgünüz. Bu güveni yeniden kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bellekte kayıtlı olan verilerin güvenliği için de elimizden geleni yapacağız” dendi.