Kendisine saldıran ayının burnuna yumruk atarak kurtuldu

ABD’nin Washington eyaletinde yaşayan bir kadın kendisine saldıran bir ayıdan, burnuna yumruk atarak kurtuldu.

Fotoğraf: kids.nationalgeographic.com

Eyaletin yaban hayat ve balıkçılıktan sorumlu dairesinin açıklamasına göre kadın 2 bin 500 nüfuslu Leavenworth’ta, ormanlık alanda köpeğini gezdirirken dişi bir kara ayıyla karşılaştı. Ayı ona doğru hamle yaptı ve yere savurdu. Yerinden doğrulunca ayının burnuna yumruk atan kadın bu sayede kurtuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ayının yaklaştığını fark etmemiş. Biz fark edildiği durumlarda hayvana bağırmak, el çırpmak, kollarını sallamak gibi kendini ‘büyük’ gösterecek şeyler yapılmasını tavsiye ediyoruz. Elbette bir ayı sizi yere yıkarsa elinizde kalan tek seçenek mücadele etmek. O da burnuna bir yumruk indirerek kendini savunmuş ve başarmış.”

Hayati tehlikesi bulunmayan kadın hastaneye kaldırıldı. Dairenin görevlendirdiği ekipler ayının izini sürüp iğneyle öldürdü. İki yavrusunu bulup bir süre bakılacakları barınağa yolladı.

Daire, 1974’ten beri eyalette bir kişinin kara ayı saldırısı sonucunda öldüğünü, 1970’ten beri 19 yaralanma olduğu bilgisini paylaştı.