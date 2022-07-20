Kendisine ‘doktor’ süsü vererek yüzlerce sahte muafiyet belgesi düzenleyen kadına para cezası

Avustralya’nın Queensland eyaletinde, ‘doktor’ olduğunu söyleyerek yüzlerce kişiye Covid-19 önlemleri konusunda muafiyet belgesi veren kadın para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: www.skynews.com.au (arşiv)

Maria Carmela Pau’nun (45) sahte belge işinden 120 bin Avustralya doları (1 milyon 459 bin 382 lira) kazandığı belirtildi.

1200’ü aşkın kişiye, aşı olmak, maske takmak gibi Covid-19’la mücadele önlemlerinden sağlık nedeniyle muaf tutulmaları gerektiğini ifade eden belge veren Pau bugün hakim karşısına çıktı.

Avukatı, Pau’nun toplum sağlığı alanında master ve doktorası olduğunu belirterek kendisini doktor olarak tanıtabileceğini savunurken hakim, eğitimli olsa da böyle bir şeyin doğru olmadığını vurguladı.

Pau’nun kendi kariyerini mahvetmenin yanı sıra eyalette kamu sağlığını da tehlikeye attığını belirten hakim 25 bin Avustralya doları (304 bin lira) para cezası verdi.

Savcı 60 bin Avustralya doları (730 bin lira) para, üç yıl hapis cezası istemişti.