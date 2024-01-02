Kendilerinden genç erkeklerle beraber olan kadınlar daha mutluymuş

Araştırma, kendilerinden daha genç erkeklerle beraber olan kadınların yaşıtlarıyla ilişki yaşayan kadınlara kıyasla hem duygusal hem de cinsel açıdan daha mutlu olduğunu ortaya koydu.

Fotoğraf: Pexels

Londra Metropolitan Üniversitesi’nden psikoloji profesörlerinin yürüttüğü, ‘Cinsellik ve İlişki Terapisi’ dergisinde yayınlanan araştırma için 24 kadının ilişkileri incelendi.

Araştırmaya konu olan kadınlardan 17’sinin kendisinden 7-10 yaş daha genç erkeklerle birlikte olduğu, kalan yedisininse kendi yaşlarındaki kişilerle bir beraberlik yürüttüğü belirtildi.

Araştırmacılar, 24 kadının duygusal zeka, cinsel öz yeterlilik ve öznel mutluluk seviyelerini ölçtü.

Independent‘ın aktardığına göre kendilerinden daha genç erkeklerle beraber olan kadınların cinsel anlamda daha mutlu olduğunu belirleyen araştırmacılar, araştırmadaki kadın sayısının sınırlı tutulduğunu ve bu sayıyı artırarak araştırmayı yinelemek istediklerini vurguladı.

Gördüklerimin en iyisi

Genç erkeklerle ilişki yaşayan kadınların önemli bir kısmı cinsel yaşamlarının ‘şehvetli’ olduğunu söyledi.

29 yaşındaki bir kişiyle evlenen 42 yaşındaki Stephanie O’Shea, bunu şöyle açıkladı: “Birçok uzun süreli ilişkiden daha aktif bir cinsel yaşamımız olduğunu söyleyebilirim. Benim gördüklerimin en iyisi.”

Araştırmaya öncülük eden Samantha Banbury’se, bu konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılmasını istedi: “Toplum, kendinden genç kişilerle ilişki yaşayan kadınlara erkeklerden daha eleştirel yaklaşıyor. Kendinden genç erkeklerle birlikte olan kadınlar hakkında daha çok araştırma yapılması gerekiyor.”