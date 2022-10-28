Kemal Öztürk: Tüm bu değişim eşiğinde Türkiye çok merkezi bir yerde

İleriyi görenler, olacakları tahmin edenler, ülkesinde ekonomiyi, dengeleri, stratejik alanları sağlam tutanlar ve doğru değişim yapanlar kazanacak, diğerleri kaybedecek.

Tüm bu kritik süreçte, tüm bu değişim eşiğinde Türkiye çok merkezi bir yerde, belki de fırtınanın gözünde yer alıyor.

Öylesine garip bir coğrafyada bulunuyor, öylesine hassas bir jeopolitiği var ki sarsıntıdan etkilenmemesi mümkün değil.

Ne yaşanırsa yaşansın bizi teğet geçmeyecek, etkileneceğiz.

İşte bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu dinlemeye geldim Ankara’ya.

Bakalım değişime gebe olan dünyada, yerimizi alacak mıyız, sağlam duracak mıyız?

Lakin şunu sanırım gayet iyi anladık:

Herkes değişmek zorunda.

Kemal Öztürk’ün yazısı