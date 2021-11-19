Kemal Öztürk: Tek anlayan şu anda ekonomiyi yönetenler

Şimdi “Düşük faiz, yüksek kur” ile ihracatı arttırıp, cari açığı kapatacak ve ekonomiyi düzeltecek bir ekonomi politik süreci yaşıyoruz.

Bunun sokaktaki vatandaşa, tarladaki çiftçiye, arazideki üreticiye ne zaman yansıyacağını söyleyen yok.

Alım gücü eriyen, her marketten, pazardan çıkarken faturalara isyan eden vatandaş, bu ekonomi-politikten bir şey anladığı yok.

Dahası kaç ekonomistle görüştüysem onlar da bu politikadan bir şey anlamış değiller.

Tek anlayan şu anda ekonomiyi yönetenler.

Onlar içinde ekonominin başındaki bakan ile para politikasının başındaki Merkez Bankası Başkanı ayrı şeyler anlıyor, başka şeyler açıklıyor.

Kemal Öztürk’ün yazısı