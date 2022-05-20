Kemal Öztürk: ‘Reis bir şey yapacak’

“Reis bir şey yapacak” ya da “Reis şapkadan yine tavşan çıkartacak” söylemi, ilk bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yeteneğine ve şartları değiştiren politik zekasına övgü gibi görülebilir.

Ancak 20 yıldır ülkeyi yöneten koca bir partinin, köklü bir hareketin, büyük bir camianın ne kadar işlevsiz hale geldiğini de gösterir bu sözler.

Partiden, teşkilattan, camiadan umudunu kesen, kötüye giden siyasi durumu değiştirmek için onların bir şey yapamayacağına inanlar, artık bir “sihir” bekler gibi, “Reis şapkadan yine tavşan çıkartacak” diyor.

Ya da “Ne yapacak bilmiyoruz ama Reis bir şey yapacak ve seçimi yine kazanacak” diyerek tüm beklentisini olağanüstü bir müdahaleye bağlamış durumdalar.

Reel politikten, gerçeklikten kopmaktır bu.

Kemal Öztürk’ün yazısı