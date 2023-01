Kemal Öztürk: Başka bir ülkede ana muhalefet lideri böyle bir konuşma yapsa, ne düşünürüz?

“… her tülü operasyona başvurdular. Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri… Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be müptezeller, be namussuzlar siz mi beni korkutacaksınız. Size diz çökmektense ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan, gelin görüşelim. Görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Bana bir şey olursa halkıma vasiyetimdir, o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz…”

Başka bir ülkede ana muhalefet lideri böyle bir konuşma yapsa, ne düşünürüz? O ülkede güvenliğin olmadığını, siyaset yapmanın mümkün olmadığını, bir kaosun yaşandığını düşünürüz değil mi? Bizim için de aynı şey geçerlidir.

Ana muhalefet partisi liderinin silahla, suikastla tehdit edilmesi bir ülkenin en ciddi konularından biridir. Öyle okunup geçilecek bir konu değildir.İktidarın, güvenlik bürokrasinin, yargının da hemen harekete geçmesi gereken bir tehdit algısıdır bu.

Kemal Öztürk’ün yazısı