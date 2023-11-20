Kedi sahipliği hafifletici sebep sayıldı

Rusya’da bir mahkeme, sanığa verilen cezayı kedisi var diye erteledi.

Fotoğraf: Pexels (Temsili)

Russia Today‘in haberine göre Sibirya bölgesindeki Kemerovo kentinde, 48 yaşındaki Sergey B.’ye, sarhoşken başka bir kişiye saldırmasının ardından şiddet uygulamak ve ruhsatsız ateşli silah bulundurmaktan dava açıldı.

Mahkemeye çıkan sanık hakkındaki tüm suçlamalar kabul edildi. Sanığa beş yıla kadar hapis yolu göründü.

Fakat mahkeme, sanığın sağlık koşullarının elverişsiz olması ve polisle işbirliği yapmasının yanı sıra kedi sahibi olmasını da ‘hafifletici neden’ olarak gerekçe gösterdi ve cezayı erteledi.

Rus yayın kuruluşu Mash, bugüne kadar kedi sahibi olmanın hiçbir zaman hafifletici neden olarak kabul edilmediğini yazdı.

Sanıklar, sadece bakmak zorunda olduğu çocukları veya akrabaları varsa cezada indirim talep edebiliyor.