Kedi sevgisi müteahhitlerin tekliflerine ‘dur’ dedirtti

Bingöl’de, emekli inşaat mühendisi Mustafa Çolakoğlu, kentin en işlek noktasında iş merkezlerinin ortasında bulunan bahçeli müstakil evini kedilere tahsis etti.

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Dedesinden kalan üç bin metrekare alana sahip 63 yıllık bahçeli evde 100’e yakın kedi besleyen 60 yaşındaki Çolakoğlu, Kültür Caddesi’nde iş merkezlerinin arasında kalan evinin arsasını müteahhitlerin yüksek fiyat tekliflerine rağmen satmayı düşünmüyor.

Kedilere duyduğu sevgiyi hiçbir şeye değişmeyen Çolakoğlu, arkadaşı emekli ziraat mühendisi Cuma Karaaslan gibi bazı hayvanseverlerin de desteğiyle kedilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Burayı betonlaştırmayacağız

Evinin bahçesine kedi bırakıp gidenlerin olduğunu söyleyen Çolakoğlu, bu nedenle sayının günden güne artarak 100’e yaklaştığını belirtti:

“Kedileri 20 yıldır besliyoruz. Evimiz şehre yakın olduğu için pandemi döneminde de ev kedilerini bahçemize bıraktılar. Bir kısmını kısırlaştırdık. Rahmetli dedem de annem de kedi beslerdi. Evimizin büyük bir kısmını onlara ayırdık. Arsamızın geriye dönük 20 yıllık parasal değerini hesaplıyorlar ama burayı betonlaştırmayacağız. Bize bu mutluluk yetiyor, hiçbir maddi karşılık bize bunu veremez.”

Şehrin merkezinde adeta köy hayatı yaşadıklarını kaydeden Çolakoğlu, kedilerle aile gibi olduklarını söyleyerek şöyle devam etti:

“Elimizden gelene kadar besleyeceğiz onları. Bu aileden kalan bir sevgi olduğu için onları terk edemiyoruz. Yemek yerken, dışarıda oturduğum zaman yanıma geliyorlar. Hepsinin isimleri var. Çağırdığımız zaman geliyorlar. Seviyoruz onları.”