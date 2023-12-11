Keanu Reeves’in hırsızlarla başı dertte

Kanadalı oyuncu Keanu Reeves’in Los Angeles’taki evine giren kar maskeli hırsızlar bir silah çalıp kaçtı.

Fotoğraf: John Wick

‘Matrix’ ve ‘John Wick’ filmlerinin yıldızı Reeves’in başı yine hırsızlarla dertte.

2014’te iki kez hırsızların hedefi olan ve kısa bir süre önce de evine gelen birine karşı yasaklama emri çıkartan ünlü oyuncunun Los Angeles’taki evine çarşamba günü silahlı ve kar maskeli hırsızlar girdi.

Polis kaynakları, kar maskeli hırsızların polisler gelmeden önce kaçtığını açıkladı.

TMZ’nin haberine göre ilk alarm, çarşamba akşamı saat 19:00 civarında isimsiz bir telefonun polisleri Keanu Reeves’in mülküne izinsiz girildiğini ihbar etmesiyle verildi. Harekete geçen polis kapsamlı bir arama yaptı ama kimseyi bulamadı.

Kaynaklara göre maskeli hırsızlar kaçmadan önce oyuncunun evinden bir silah çaldı. Ancak, o sırada başka bir şey alınıp alınmadığı hala belirsizliğini koruyor.

Reeves hırsızlık sırasında evde değildi.