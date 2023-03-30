Keanu Reeves özel hayatı hakkında ‘az ve öz’ konuştu

Özel hayatı hakkında çok az konuşan mütevazı Hollywood yıldızı Keanu Reeves, kendini en son ne zaman mutlu hissettiği sorusuna yanıt verirken kız arkadaşından bahsetti.

Keanu Reeves ve Alexandra Grant. Rachel Luna/WireImage

Yeni filmi ‘John Wick 4′le gündemde olan Keanu Reeves, People dergisinin mutlulukla ilgili sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi.

İlişkileri hakkında çok az konuşan Reeves, ‘En son ne zaman kendinizi mutlu hissettiniz’ diye soran dergiye, “Birkaç gün önce balımla… Gülümsüyorduk, gülüyorduk ve kıkırdıyorduk. Birlikte olmak gerçekten güzeldi” diye karşılık verdi.

Keanu Reeves, sanatçı Alexandra Grant ile 2019’dan beri birlikte, ancak ikilinin arkadaşlığı on yıl öncesine gidiyor.

Çift, 2011 ve 2016 yıllarında sırasıyla ‘Ode to Happiness’ (Mutluluğa Övgü) ve ‘Shadows’ (Gölgeler) adlı iki kitap çıkarmış, çizimleri Grant ve metinleri ise Reeves yazmıştı.