Kazlıçeşme’de Roma dönemine ait lahit ve sandık tipi mezar bulundu

İstanbul’da Zeytinburnu Mozaik Müzesi çalışmaları esnasında mozaik yapısının alt seviyelerinde, içinde iki kişinin gömülü olduğu Roma dönemine ait bir lahit ve sandık tipi mezar bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’ya konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, binanın dışında keşfedilen mozaiği restore etmek ve konserve etmek üzere işaretleyerek uzmanlar eliyle kaldırdıktan sonra buluntuların izini takip ederek bir lahit bulunduğunu söyledi.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ise şunları kaydetti: “Neredeyse son aşamaya geldiğimiz bir sırada MS 4.-5. yüzyıla tarihlendirdiğimiz taban döşeme mozaiğinin hemen altında iki lahit tespit edildi. Öncelikle biraz sonra alanda da göreceğimiz mermer iki parça, yani tekne ve kapaktan oluşan lahit tespit edildi. Daha sonra bu lahitin kapağı kaldırıldı ve içindeki iki bireyin kemikleri, iskeletleri üzerinde çalışmalar yapıldı.”

Asal, lahit içindeki buluntulara ilişkin şöyle konuştu: “İki birey, biri kadın, biri erkek. Kadın 20-30 yaşları aralığında, erkek 40-50 yaşları aralığında. İkisinin de dişlerinde sağlık sorunu var. Erkek bireyde bir iskelette kaburga kemiğinde kırık ve sonra da yaşadığı süreç içinde iyileşme var ve romatizmal hastalığı eklemlerinden anlaşılmakta. İkinci lahit de aslında bir tuğla örgülü mezar. İçi mermer kaplı üzeri iki parça kireç taşı blokla kapatılmış. İçinde tek birey gömülü halde.”

Asal, mezarlıkların içinde herhangi bir ‘ölü hediyesi‘ne ne rastlanmadığını sözlerine ekledi.