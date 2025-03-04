Kazım Güleçyüz'e bir yıl üç ay hapis cezası

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’e sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle bir yıl üç ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: X / @gulecyuzk

21 Ekim 2024’de İstanbul’da ‘terör’ propagandası yapmaktan gözaltına alınan Güleçyüz hakim karşısına çıkmış, Fethullah Gülen’in ölümüyle ilgili paylaşımın kendisi tarafından yapıldığını kabul etmişti. Güleç 19 Aralık 2024’teki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Söz konusu davada karar çıktı.

Savcı, Güleçyüz’ün paylaşımının ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte’ olduğu iddiasıyla cezalandırılmasını talep etti.

MLSA’in haberine göre mahkeme Güleçyüz’e ‘örgüt propagandası’ndan bir yıl üç ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasınıysa geri bıraktı.

Aynı gerekçelerle yargılanan bir sanığa da bir yıl ay ay hapis, diğer iki sanığınsa beraatine karar verildi.

Ayrıca kayıtlı görüntülerin bulunduğu hard disklerin dosyada delil olarak kalmasına, dijital materyallerinse iadesine hükmedildi.