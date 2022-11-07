Kazı kazandan bir hafta içinde iki kez büyük ikramiye kazandı

ABD’nin Delaware eyaletinde bir kadın, bir hafta içinde kazı kazandan altı haneli iki ikramiye kazandı.

Fotoğraf: Delaware Lotosu

Delaware Lotosu, adı açıklanmayan 70 yaşındaki kadının, ekim ayı ortasında bir benzin istasyonunda iki adet kazı kazan kuponu aldığını ve birine 100 bin dolar (1 milyon 860 bin lira) isabet ettiğini açıkladı. Büyük ikramiyesini kazandığı ‘Ultimate Cash’ adlı kuponlara 20’şer dolar (372 lira) ödemişti.

İkramiyeyi almak için 20 Ekim’de eyaletin başkenti Dover’daki merkeze giden kadın eve dönerken üç adet daha kazı kazan aldı. Bu kez tercihini ‘Serious Money’ adlı kazı kazan kuponlarından kullandı. Birinde büyük ikramiye vardı. İlkini kazandığının üzerinden sadece günler geçmişti ve 300 bin dolar (5 milyon 581 bin lira) daha kazandı.

En iyi arkadaşıyla Delaware Lotosu’nun merkezine giden kadın, gözlerine inanamadıklarını söyledi. Gerisin geriye merkeze dönüp yeni ikramiyeyi talep ettiklerini, yedi yıldır sürekli kazı kazan oynadığını anlattı.

Toplam 400 bin dolarlık (7 milyon 442 bin lira) ikramiyesini emeklilik fonuna aktaracağını belirterek, ”Bu kuponları kazımayı çok seviyorum. Oynamaya devam edeceğim” dedi.

Yetkililer, ‘Ultimate Cash’te 100 bin dolar kazanma şansının 120 binde bir, ‘Serious Money’de 300 bin dolar kazanma olasılığınınsa 150 binde bir olduğunu söyledi.