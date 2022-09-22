Kaza sonrası yola saçılan bira kutuları otobanı ‘kapattı’

ABD’nin Florida eyaletinde kaza sonucunda bir aracın taşıdığı binlerce kutu bira yola saçılınca otoban trafiğe kapatıldı.
Bira taşıyan araç, yol kenarında park eden kamyonlara çarptı. Kazaya karışan sürücüler hafif yaralandı.
Çarpışma sonrasında araçtaki binlerce kutu bira yolu kapladı. Bazıları yere düşünce patladı ve içindeki biralar döküldü.
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yere saçılan biralar nedeniyle yol kapandı.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucunda birkaç saati içinde tüm şeritleri kapanan otoban yeniden trafiğe açıldı.