Kayserispor’u eleyen Fenerbahçe yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor’u 4-1 yenen Fenerbahçe, yarı finalde Sivasspor’un rakibi oldu.
Ülker Stadı’ndaki müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, Emre Mor’un ayağından 8. dakikada ilk golü buldu.
Kayserispor, 18. dakikada Kolovetsios’un golüyle beraberliği yakaladı.
Maçın 42. dakikasında Serdar Dursun’dan aldığı ara pası iyi değerlendirerek sağ çaprazdan şutunu çeken Emre Mor, meşin yuvarlağı ikinci kez ağlarla buluşturdu.
İlk yarı Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan ve üst üste pozisyonlar bulan Fenerbahçe’de, Kayserispor kalecisi Cenk Gönen’in hatasını değerlendiren Serdar Dursun, 59. dakikada topu filelere göndererek, takımını 3-1 öne geçirdi.
Oyuna sonradan giren ve taraftarın alkışlarla desteğini sunduğu Arda Güler, 90. dakikada takımını 4-1 öne geçiren golü kaydetti.