Kayseri’de üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: Bir can kaybı, 21 yaralı

Kayseri’de öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

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Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç’un kullandığı 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi’nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi’nde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Midibüste bulunan Hilal Sıkar hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza bölgesine giden Vali Şehmus Günaydın, şunları kaydetti: “Şimdi arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre maalesef bir can kaybımız var. Arkadaşlarımız, minibüste 22 kişinin olduğunu ve yaralılarımızdan dördünün durumunun ağır olduğunu ifade etti. Hastanelerimizde şu anda yaralılarımıza müdahale ediliyor. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Erciyes Üniversitesi öğrencileri.

Buraya saat 12.00 itibarıyla gelmişler. Dönüşte minibüsün yoldan çıkması ve devrilmesi sonucu maalesef bu üzücü kaza meydana geldi. Arkadaşlarımız çalışıyor, teknik olarak kazanın nedeni konusunda daha sonra ayrıntılı bilgi verecekler. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”