Yaramazlara biraz batar!

Kayısı ağacı, mevsimleri ‘karıştırdı’: Aralıkta çiçek açtı

Amasya’nın Suluova ilçesinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu kayısı ağacı çiçek açtı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Cumhuriyet Mahallesi’nde çiçek açan kayısı ağacının bulunduğu bahçenin sahibi 65 yaşındaki Hamza Can, bugüne kadar ağaçların bu kadar erken çiçek açtığını görmediğini söyledi.


‘Yalancı bahara aldandı’

Son yıllarda ilk kez aralık ayının bu kadar sıcak olduğunu ifade den Can, şunları dedi:

“Kayısı ağacı yalancı bahara aldandı. Ayaz olmadığından dolayı ağaç çiçek açtı. Soğuklar biraz daha fazla olsa çiçek açmazdı. Herkes şaşırıyor bunu görünce. Aralık ayında çiçek açmaması gerekir, olumlu bir şey değil.”

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