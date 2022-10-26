Kayıp ihbarı yapılmıştı: Cansız bedeni pitonun midesinden çıktı

Endonezya’da bir kadının cansız bedeni, ‘bir pitonun içinde’ bulundu.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin yerel basından aktardığına göre Cambi eyaletinde yaşayan 50’li yaşlardaki Cahrah adlı kadın, pazar günü çalıştığı fabrikaya gitmek için evden çıktı ve bir daha dönmedi. Ailesinin, akşam eve dönmeyince kayıp ihbarında bulunduğu kadın için arama çalışması başlatıldı.

Köylüler, kadının yürüdüğü güzergah üzerinde ‘midesi çok büyük görünen’ bir piton gördü. Pitonun Cahrah’ı öldürmüş olabileceğini düşünüp öldürdüler. Düşündükleri gibi piton kadını öldürmüştü.

Polis, kadının cansız bedeninin 5 metrelik pitonun midesinde olduğunu açıkladı: ”Köylüler midesini yarınca trajik bir manzarayla karşılaşmış.”

Uzmanlar, pitonların büyük domuzları hatta inekleri bile yutabildiğini söyledi.