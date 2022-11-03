Kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi kardeşinin bahçesinde bulundu

Karaman’da, kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cesedi bulundu.
AA’nın haberine göre Halil Kocaer (68), dün öğle saatlerinde ayrıldığı Hisar Mahallesi’ndeki evine dönmeyince yakınları kayıp başvurusu yaptı.
Polis ekipleri, Kocaer’in Otogar Kavşağı’ndan Bucakışla yolu istikametine bisikletiyle geçtiğini belirledi.
Arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Kocaer’in cesedini, kardeşinin elma bahçesinde buldu.
Üzerinde yanıklar olduğu görülen Kocaer’in cesedi, incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.