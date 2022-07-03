Kayınpederini öldürüp eşini yaralayan kişi gözaltında

Ankara’nın Akyurt ilçesinde kayınpederini bıçakla öldürüp eşini yaralayan kişi gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre G.K. ile babası Gazi A.’nın ikamet ettiği Yıldırım Mahallesi’ndeki üç katlı apartmanın 2’nci katındaki daireye G.K.’nın boşanma aşamasındaki eşi Fatih K. gitti.

Çocuklarını almak için gittiği iddia edilen Fatih K. ile evde bulunanlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih K., eşi G.K. ve kayınpederi Gazi A.’yı bıçakladı. Gazi A.’nın otomobiline hasar verip kaçtı.

Sağlık ekipleri Gazi A.’nın olay yerinde öldüğünü belirledi; yaralı G.K. hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli, kendi evinde yakalandı.