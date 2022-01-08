Kavgayı ayırmaya çalışan 17 yaşındaki genç silahla vuruldu, hayatını kaybetti

Antalya’da 17 yaşındaki genç, kafede çıkan tartışmada tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Kepez ilçesi Sakarya Caddesi’ndeki bir kafede çalışan Sıla P. (21) ile S.M.D. (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M.D. yanında bulunan tabancayla ateş etti.
Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, kavgayı ayırmaya çalışan aynı kafede çalışan Edanur Demir’in (17) başına isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Demir’in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli S.M.D. ise Burdur’da yakalandı.