Kavga nedeniyle uçak acil iniş yapmıştı: Bir yolcuya dört ay hapis

ABD’de, geçen yıl uçakta karıştığı kavga bir uçağın acil iniş yapmasına neden olan yolcuya dört ay hapis cezası verildi.

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Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Phoenix Polisi’nin açtığı soruşturma sonucunda hazırlanan dava dilekçesinde, 24 Şubat 2021’de, Dallas kentinden Los Angeles’a gitmek üzere havalanan uçakta first-class’ta oturan yolcunun başka yolcuları ırkçı söylemlerle sözlü taciz ettikleri, onları uyaran bir yolcuya ve müdahale etmek isteyen kabin ekibine şiddet uyguladıkları belirtildi.

American Airlines’a ait uçağın Phoenix’teki Sky Harbor Uluslararası Havalimanı’na indiği, iki yolcunun uçaktan indirilip gözaltına alındığı, uçağın bir süre sonra yeniden havalandığı aktarıldı. Bu iki yolcudan Kelly Pichardo’nun (32) kendilerini uyaran adama vurmanın yanı sıra tükürdüğü anlatıldı.

Mahkeme, ABD’nin New York kentinde yaşayan Pichardo’nun hapis cezasının yanı sıra hava yolu şirketine 9 bin 200 dolar tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Diğer yolcuyla ilgili karar kasım ayında alınacak.