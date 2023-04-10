Ankara’nın simge mekanlarından Kavaklıdere Sineması, 16 yılın ardından kapılarını eski haliyle son kez açıyor.

1968’de Tunalı Hilmi Caddesi üzerindeki Başkent Apartmanı’nda ‘Hürriyet Fedailer’ filmiyle kapılarını sinemaseverlere açan Kavaklıdere Sineması, senelerce festivallere ve dünya filmlerine ev sahipliği yaptı. Yüz binlerce insanı sinemayla tanıştırdı, dünyaca ünlü kült filmleri izletti.

Ancak, alışveriş merkezlerindeki sinema kültürünün yalgınlaşmasıyla kaybolan onlarca bağımsız mekan gibi Kavaklıdere de 2007’de perdelerini kapatarak sevenlerine veda etti. Geriye her önünden geçenin içini burkan tabelası kaldı.

Bağımsız sanatın ve sanatçının var olmak için zor süreçlerden geçtiği bu günlerde yüreklere su serpen güzel bir haber var. Kavaklıdere Sineması 16 yılın ardından kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

‘Kült Kavaklıdere’ ismiyle yeniden hayat bulacak salon, yenilenmeden önce son kez eski haliyle açılacak.

15-16 Nisan’da düzenlenecek ‘Bir Zamanlar Kavaklıdere; Sinemada Buluşalım!’ etkinliğinden elde edilecek gelir, sinemanın yenilenmesi sürecinde kullanılacak.

Kült Kavaklıdere, ‘gelecekte olanların fragmanı’ olarak nitelendirdiği etkinliklere tüm Ankaralı sanatseverleri davet etti:

“Söyleşiler, tiyatro oyunları, sinema gösterimleri, stand-up şovları ve konserlerin gerçekleşeceği etkinlik, Kült Kavaklıdere’de gelecekte olacakların fragmanı niteliğinde. Tarihe tanıklık edenleri, orada olmayıp da merak edenleri, tüm şehri sinemada buluşmada davet ediyoruz.”

Kavaklıdere Sineması 16 yılın ardından, kapılarını eski haliyle son kez açıyor. Yenilenmeden önce tüm içtenliğiyle herkesi salona davet ediyor.



15-16 nisan tarihlerinde yapılacak ‘Bir Zamanlar Kavaklıdere; Sinemada Buluşalım!’ Etkinliğiyle bir araya geliyoruz. pic.twitter.com/pSotCFfGvJ — Kült Kavaklıdere (@KultKavaklidere) April 5, 2023

Etkinliklerle ilgili detaylar ilerleyen günlerde Kült’ün Twitter hesabı ve internet sitesinden paylaşılacak.