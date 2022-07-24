Kate Moss içini döktü: Uyuşturucu görüntüleri, Depp’i savunması ve üstsüz poz vermesi…

Britanyalı manken Kate Moss (48), 2005’te uyuşturucu kullanırken çekilen fotoğrafları yayımlandıktan sonra gördüğü muameleye çok üzüldüğünü ve sinirlendiğini açıkladı. Üstsüz poz vermeye zorlandığı için ağladığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Moss, BBC Radyo 4’te yayınlanan ‘Desert Islands Discs’ programında içini döktü. Kokain kullanırken görüntülendikten sonra kınanması ve lanetlenmesinin ikiyüzlü bir tavır olduğunu belirten Moss, “Tanıdığım herkes kullanıyordu. Çevremdeki herkes. Onların bana odaklanması, tepki göstermesi, kızımı almaya çalışması gerçekten ikiyüzlü bir davranıştı. Çok kızmıştım” dedi.

O süreçte kızı Lila’ın velayetinin kendinde kalmasını başaran ve resmi bir açıklamayla kamuoyundan özür dileyen Moss, programın sunucusu Lauren Laverne’e, “Göz önünde biriydim o nedenle özür dilemeliydim ama etrafımdakilerin muamelesi çok çirkindi” ifadelerini kullandı.

‘Gerçeğe ve adalete inanırım’

“Asla şikayet etme, asla kendini açıklamak zorunda kalma” mottosunu eski erkek arkadaşı Johnny Depp’den öğrendiğini belirten ünlü manken, ABD’li oyuncunun eski eşi Amber Heard’le aralarındaki dava sürecinde neden onu savunduğuna da değindi: “Ben gerçeğe ve adalete inanırım. Mahkeme sürecine bu nedenle dahil oldum. Johnny hakkındaki gerçeği biliyordum. O beni asla merdivenden aşağı itmemişti. Bu gerçeği mahkeme huzurunda açıklamak zorundaydım.”

14 yaşındayken Storm Mankenlik Ajansı tarafından keşfedilen Moss, kariyerinde yapmak zorunda kaldıklarından da şikayet etti. 15 yaşındayken, utangaç bir dönemdeyken korkunç bir deneyim yaşadığını ve sonrasında yanlış olan şeyi 1 mil öteden anlayacak kadar sezilerinin kuvvetlendiğini anlattı.

Ağlamış

The Face dergisi için fotoğrafçı arkadaşı Corinne Day ona, “Üstünü çıkarmazsan senin için Elle dergisiyle anlaşmam. Seni oraya götürmem” demişti. O gün ve sonrasında, soyunmak zorunda olduğu için ‘fazlasıyla ağladığını’ söyleyen Moss, “Çok canımı yakıyordu. Corinne benim en yakın arkadaşımdı. Onu seviyordum ama kurnaz biriydi. Çok iyi fotoğraf çekerdi. O nedenle istediğini aldı ve ben acı çektim. Ama sonunda kariyerim değişti” dedi.

Bu fotoğraflar sonrasında moda tasarımcısı Calvin Klein kendisini 1992’de iç çamaşırı tanıtımı için seçmişti. Ancak orada da kötü deneyim yaşamıştı, ABD’li oyuncu Mark Wahlberg’le fotoğrafları çekildikten sonra yataktan çıkıp işe gidebilmesi için sakinleştirici almak zorunda kaldığını söyledi: “Yine üstsüzdüm, korunmasızdım ve korkuyordum. Benim kırılganlığım üzerine oynadılar.”

2016’da kendi ajansını kuran Moss, kariyerindeki 30 yılı aşkın süre sonunda kızı Lila’yı da kaydetti ve ona hem anne hem de başarılı bir manken olarak en önemli tavsiyesini verdi: “Yapmak istemediğin hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsin. Kendini rahat hissetmiyorsan bir çekimde yapma.”