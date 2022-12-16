Katargate: AP başkan yardımcısının sevgilisi ‘rüşvet’ aldığını itiraf etti, Kaili’den hiç söz etmedi

Rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin erkek arkadaşı ve yardımcısı Francesco Giorgi, Katar ve Fas’tan rüşvet aldığını itiraf etti. Ancak çocuğunun annesi olan eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Kaili’den hiç söz etmedi.

Giorgi, “Katargate” adı verilen soruşturma kapsamında geçen cuma gözaltına alınıp çarşamba günü hakim karşısına çıktı.

Eva Kaili’nin 22 Aralık’ta hakim karşısına çıkması bekleniyor. Fotoğraf: Twitter

Belçika basınından Le Sor’in ele geçirdiği ifade tutanağına göre, Eva Kaili’nin erkek arkadaşı ve yardımcısı olan Giorgi, “Katar ve Fas tarafından Avrupa Parlamentosu kararlarına müdahale etmek için kullanılan bir örgütün parçası olduğunu” kabul etti. İfade tutanağına göre, Giorgi’nin bu oluşumdaki rolü, para trafiğini yönetmek. Francesco Giorgi, ifadesinde örgütün lideri olarak, cuma günü gözaltına alınan eski İtalyan parlamenter Antonio Panzeri’yi işaret etti.

İnsan hakları örgütü Fight Impunity’nin başkanlığını yapan Panzeri’nin Brüksel’deki evinde 500 bin eurodan fazla nakit para ele geçirilmişti. Eşi ve kızı da İtalya’da gözaltına alınan Panzeri’nin, ailesi ile birlikte masrafları Katar tarafından karşılanan 100 bin euroluk tatile gittiği bildirilmişti.

BBCTürkçe’de yer alan habere göre, Giorgi ifadesinde, Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu üyeleri Belçikalı parlamenter Marc Tarabella ile İtalyan üye Andrea Cozzolino’nun da rüşvet olayıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Tüm suçu üstlendi

De Standaard gazatesine göre, Giorgi ifadesinde, çocuğunun annesi olan eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Kaili’den hiç söz etmedi. Giorgi’nin tüm suçu üstlenerek, Kaili’yi korumak istemesi dikkati çekti.

Gazeteye göre, Avrupa Parlamentosu’nda Katar yanlısı açıklamaları ile en fazla ön planda olan isim, Yunan parlamenter Eva Kaili’ydi.

Belçika medyasına göre Kaili, Katar vatandaşlarının Avrupa seyahatlerinde vizeden muaf tutulması için lobi yaptı. Kaili, parlamentoda Katar’daki insan hakları durumunu savunarak, Körfez ülkesinin işçi hakları konusunda çok ileride olduğunu öne sürdü.

Koşullu serbest bırakılan Eva Kaili, erteleme talebinde bulunarak çarşamba günkü duruşmaya çıkmadı. Kaili’nin 22 Aralık’ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.