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Yaramazlara biraz batar!

Katar, Hintli sekiz eski subayı ‘İsrail ajanlığı’ndan idama çarptırdı

Katar’da ‘İsrail adına ajanlık’ suçlamasıyla yargılanan Hindistanlı sekiz eski subay idama mahkum edildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Eski deniz subayları Ağustos 2022’de bir denizaltı projesiyle ilgili ‘İsrail adına ajanlık yaptıkları’ gerekçesiyle Katar’da tutuklanmıştı. Tutuklanan subaylar ilk kez mart ayında mahkemeye çıkarılmıştı.


Hindistan’ın NDTV televizyonunun aktardığına göre sekiz sanık da idam cezası aldı.

Kararı, ‘şoke edici’ olarak nitelendiren Hindistan Dışişleri Bakanlığı, şöyle dedi: “İdam kararı bizi derinden sarstı. Ayrıntılı kararı bekliyoruz. Aile üyeleri ve hukuk ekibiyle temas halindeyiz ve tüm yasal seçenekleri araştırıyoruz.”

Katarlı yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

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AYM’nin gerekçeli Can Atalay kararı: Yargıtay, AYM içtihadına aykırı davrandı

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AYM, Atalay hakkındaki yargılamayı durdurmayan Yargıtay’ın içtihada aykırı davrandığını, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmediğini, Anayasa’nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak Atalay’ın anayasal haklarını ihlal ettiğini belirtti.