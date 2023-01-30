Soylu’ya ‘5 milyon dolara kim çöktü’ sorusu: Katar’a gönderilen polislerin maaşı neden ödenmedi?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Katar’a gönderilen polislerin son 20 günlük maaşlarının ödenmediğini söyleyerek “5 milyon dolar ortada yok, bu paraya kim çöktü” dedi.

Katar’a gönderilen polisler. (Twitter)

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’na güvenlik tedbirlerine destek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 2 bin 500 personel gönderilmişti.

CHP’li Bakan, polislerin kendisine ulaşarak son 20 günlük ücretlerini alamadıklarını aktardıklarını söyledi.

Bakan’ın Twitter hesabından konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Dünya kupası için Katar’da görev yapan polis kardeşlerim bana ulaştı. Süleyman Soylu’ya sormam için bazı sorular gönderdiler. Ben de onların vekili olarak soruyorum. Polisimize hazineden herhangi bir harcırah ödemesi yapılmadı ve maaşlarını da Katar devleti karşılamıştı. Katar’a giden personel 80 gün Katar’da görev yaptı.

İlk ve ikinci 30 günün parası günlük 100 dolar olarak personele yatırılmış ancak son 20 günlük 2000 dolar yatırılmamış. Personele verilmeyen 2000 dolar x 2500 personel= 5.000.000 dolar ortada yok! Bu paraya kim çöktü? Personele ödenmesi gereken para neden 40 günü aşkın bir süredir ödenmedi?

Katar, dünya kupasında görev yapan personele ödenmesi için günlük kaç dolar verdi ve İçişleri Bakanlığı bu paranın ne kadarını personele ödedi? Personele ödenmesi gereken paranın İçişleri Bakanlığı hesabına aktarıldığı doğru mudur? Bakanlık tarafından bu paradan kesinti yapılmış mıdır? Personelin hakkı olan tutar, gecikme faizi ile birlikte ne zaman ödenecektir?

Süleyman Soylu buradan soruyorum yarın bir de soru önergesi ile soracağım. Polis memuru için Katar’dan aldığınız ve memura ödenmeyen para nerede?”